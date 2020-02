Geen scheidingslaagje: schade aan De Mads door sloop bij de buren

Raadslid Sandra van den Udenhout kaartte het donderdag aan; Muziekcentrum De Mads in Waalwijk zou gestut moeten worden als gevolg van de sloop van de omliggende panden. Het ligt ietsje anders, maar er is wel schade.

Het klonk nogal zorgwekkend, afgelopen donderdagavond tijdens het vragenrondje in de Waalwijkse gemeenteraad. Raadslid Sandra van den Udenhout meldde dat ze bij De Mads had gezien dat het pand gestut werd. Daar was ze van geschrokken. Aan wethouder Eric Daandels vroeg ze of hij ervan op de hoogte was dat er schade was ontstaan.

Quote Er is vast een nulmeting gedaan, dus als er schade is dan zal die vast keurig afgehan­deld worden Eric Daandels, Wethouder Waalwijk

Daandels kon naar eer en geweten melden dat hij daar niks van wist omdat de sloop wordt uitgevoerd in opdracht van woningcorporatie Casade en dat de gemeente dus helemaal geen partij is. ,,Er is vast een nulmeting gedaan, dus als er schade is dan zal die vast keurig afgehandeld worden.”

Een vreemd gezicht

Het is daar aan de Grotestraat sowieso een vreemd gezicht. Alle gebouwen die direct aan het witte Mads-pand grensden zijn gesloopt. Alleen aan de zijkant staat nog een klein restantje. En dat is inderdaad gestut, maar dat is juist om schade te voorkomen, meldt een medewerker van aannemersbedrijf Van der Zanden.

,,Bij de bouw zijn ze vergeten een piepschuim laagje tussen de twee panden aan te brengen”, zegt hij. ,,Dat had eigenlijk wel gemoeten. Nu krijg je dat op sommige plekken de panden door cement toch aan elkaar zijn blijven plakken.”

Toch zitten er aan de zijkant van de voorpui van De Mads flinke verticale scheuren

Het laatste stukje te slopen pand is gestut zodat de slopers dat stukje voor stukje kunnen wegknippen zonder dat er schade aan De Mads ontstaat. Toch zitten er aan de zijkant van de voorpui van De Mads flinke verticale scheuren. Volgens de aanwezige slopers zijn dat oude scheuren.

Volledig scherm Het gestutte deel aan de zijkant van De Mads. Links op de zijwand zitten verticale scheuren. © Gert-Jan Buijs

Quote Ze hebben ons laten weten dat het netjes gerepa­reerd wordt. Dan is het voor ons verder in orde Carin Maas , Mede-eigenaar De Mads

Carin Maas, een van de eigenaren van De Mads, bevestigt het verhaal van de slopers grotendeels. ,,Het klopt dat er geen scheidingslaagje tussen onze panden zat. Maar die scheuren in het pand zijn wel degelijk nieuw. Ze lopen namelijk door tot aan de binnenmuur. Sterker nog, het raamkozijn dat om de hoek van die scheuren zit is een centimeter of drie, vier naar voren komen te staan.”