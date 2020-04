Geen smoesjes dit keer, geen burgemeester aan de deur; lintjesregen per telefoon

Geen burgemeester aan de deur dit jaar, geen onverwachte bezoekjes aan het gemeentehuis, geen smoesjes om iemand in een mooi pak te krijgen. Er wordt 24 april 'gewoon' naar je gebeld.

‘Liever uitgesmeerd’

Vanwege de coronacrisis worden er geen lintjes opgespeld. Vanuit de Rijksoverheid is de burgemeesters gevraagd de gelukkigen telefonisch op de hoogte te brengen.

Burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand had het liefst de uitreiking van lintjes uitgesmeerd over de tijd daarna, zonder de mensen de 24ste al te informeren. ,,Maar aangezien er een publicatie komt in de Staatscourant met alle namen, moeten we mensen wel informeren", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Afstandsregel

Er is nog wel even gedacht over hoe de lintjes op Koningsdag tóch uitgereikt kunnen worden, maar dat bleek bijvoorbeeld vanwege de '1,5 meter afstandsregel' niet mogelijk. ,,Je kunt moeilijk een doosje met het lintje over tafel naar iemand toeschuiven en zeggen, 'speld 'm zelf maar op'. Daarom is er toch voor gekozen om de mensen te bellen.

Ook in Waalwijk en Heusden brengen de burgemeesters de gelukkigen telefonisch op de hoogte. ,,Waar mogelijk zullen we beeldbellen", aldus de woordvoerder van Heusden. De lintjes zelf worden later opgespeld, als de maatregelen rond de coronacrisis dat weer toestaan.

Paar dagen eerder