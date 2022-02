‘Geen strook voor linksafslaand verkeer op de Spoorlaan in Drunen’

Van Os (fractie Van Os) stelt dat de aanleg van een strook voor verkeer dat linksaf wil, vrijwel zeker de oplossing zijn. Hij vroeg onlangs zo snel mogelijk zijn suggestie uit te voeren en niet te wachten op het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). In de ogen van Van Os hoeft het aanleggen van zo’n strook voor linksafslaand verkeer niet zo ingewikkeld te zijn: rechts van de weg is ter hoogte van de bewuste kruising ruimte genoeg voor extra asfalt, zodat verkeer dat vanaf het Ei van Drunen komt gemakkelijk om de wachtende auto’s heen kan rijden.

Bewegwijzering

Heusden is dat echter niet van plan. Burgemeester en wethouders wijzen op de extra weg die een aantal jaren geleden is aangelegd vanaf de zuidelijke rotonde onderaan het Ei van Drunen, naar Groenewoud 2 en 3 (aansluitend op de Christiaan Huygensweg). ,,Dit betekende een enorme ontlasting voor de Spoorlaan”, schrijven ze in antwoorden aan Van Os.

Het college weet dat er nog steeds verkeer is dat over de Spoorlaan en de Simon Stevinlaan naar Groenewoud rijdt, maar dat zou deels komen doordat de nieuwe bewegwijzering er nog niet is. Heusden gaat nu proberen die bewegwijzering er zo snel mogelijk te krijgen, in overleg met de Nationale Bewegwijzerings Dienst (NBD).