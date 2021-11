Geen tent, geen muziekfeesten, wél een ijsbaan: Pieckplein Winterfestijn denkt na over kleinschalige versie

Nieuwbouw lonkt voor ziekenhuis in Waalwijk: ‘Sluiting is nooit overwogen’

WAALWIJK - Het ziekenhuis in Waalwijk is in beeld voor nieuwbouw. Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), gemeente en zorgaanbieder Mijzo onderzoeken de mogelijkheden. Het behoud van goede ziekenhuiszorg in Waalwijk is de partijen veel waard.

