Geen vakken vullen als bijbaan maar mest scheppen en varkens verzorgen

Je bent 14 jaar. Je wilt geld verdienen, maar voor supermarken ben je nog net te jong. Van vakken vullen is het uiteindelijk nooit gekomen voor Laurens Traas (16). Het werd varkens verzorgen. In 2019 begonnen bij Varkenshouderij Klijn in zijn woonplaats Waalwijk, dat vorig jaar door een overname veranderde in Coppens Livestock BV. Hij is er niet meer weggegaan, zo goed bevalt hem het werk tussen de 530 zeugen, 2000 speenbiggen en 2250 fokgelten, toekomstige moeders.