Geen veerpont tussen Werkendam en Dordt: ‘Het stond op Facebook? Ik heb geen Facebook’

Het was zo’n goede deal. Loes Ruijtenberg verkocht haar paardenzadel en zou dat wel even naar Dordrecht komen brengen. ,,Ik woon vlakbij de pont en de koper woont aan de overkant ook vlakbij de pont. Dus daar hadden we afgesproken’’, zegt de 18-jarige Werkendamse. Ze staart naar de overkant van de rivier. Ja, in theorie zou ze nog kunnen zwaaien naar de koper. Ze pakt haar telefoon. ,,Ik stuur maar even een appje.’’