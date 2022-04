Geerpark raakt langzaam aan ‘vol’: nog ruim 200 huizen te gaan

VLIJMEN - Vol is Geerpark in Vlijmen nog niet, maar als alles gaat lopen zoals verwacht, dan nadert de nieuwbouwwijk over ruim anderhalf jaar toch z’n voltooiing. De eerstvolgende stap is de bouw van 25 huizen in het zuidoostelijk deel van de wijk, strak langs de Priemsteeg.

Het gaat om 24 twee-onder-één-kapwoningen en één vrijstaand huis. Ze komen te staan op het stuk grond waar enkele maanden geleden nog het nodige over te doen was, toen een aannemer er net iets te rigoureus bomen en struiken kapte. In feite mocht alles plat, op één boom na. En juist die ene boom sneuvelde ook.

Volop overleg

De gemeente Heusden trok aan de bel bij woonstichting JOOST uit Boxtel (eigenaar van de grond) en bij ontwikkelaar Kaliste uit Nieuwegein. Volgens wethouder Mart van der Poel werkt Kaliste inmiddels aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied en is daarin zeker ook de nodige aandacht voor groen. ,,Er is ook volop overleg met de omwonenden, onder meer over de compensatie van het groen en de ten onrechte gekapte boom.”

De boom mocht niet plat omdat die een bepaalde omvang had, waardoor een kapvergunning noodzakelijk is. En die vergunning was destijds nog niet verleend.

Eind 2024 vol

Maar goed, er komen dus nu 25 huizen. Het zogeheten uitwerkingsplan ligt ter inzage, mensen kunnen eventueel een zienswijze indienen. De woningen zijn een volgende stap op weg naar het ‘vol’ bouwen van Geerpark. In totaal komen er zo’n achthonderd huizen, er zijn er nog tussen 200 en 250 te gaan, aldus Van der Poel. ,,Eind 2024 is het wel zover, denk ik. Dat is in elk geval het streven.”

Volledig scherm 'Het bosje' op Geerpark, langs de Priemsteeg, ter hoogte van Hoprank en Hopbel werd eerder dit jaar gekapt. © Dik de Joode/BD