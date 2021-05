‘Geheugen van de Hang’ Louis de Bot overleden

HANK - In zijn geliefde Hank is zaterdagochtend dorpsicoon Louis de Bot onverwachts overleden. Hij werd 76 jaar.

De Bot is vooral bekend als amateurhistoricus van Hank. Hij wist alles van het dorp en wijde omgeving en zette zich met Archiefkring Hank in om de historie daarvan te bewaren voor de volgende generaties.

De geschiedenis van zijn dorp hield hij levend door verhalen en foto’s te delen. Dat deed hij onder meer via de Facebookpagina De Hang Toen & Nu en in 2008 met zijn roman ‘Dese see is egt te hoog’. In dat jaar ontving De Bot ook een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet voor het dorp.

‘Aanjager van de archiefkring’

In de jaren zeventig was De Bot gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Dussen. Daarnaast vervulde hij diverse bestuursfuncties bij jachthaven Vissershang. In de jaren tachtig richtte hij Archiefkring Hank op en vervulde daar nog altijd de rol van secretaris.

,,Louis is de grote aanjager van de archiefkring", vertelt Walter van Dortmont, bestuurslid van Archiefkring Hank. ,,Hij was altijd met de Hankse geschiedenis bezig en hield ons altijd aan het werk. Maar hij liet je doen waar je goed in was, zodat je plezier erin kreeg.”

Brug van Jannezand

Hoewel hij de laatste jaren wat lichamelijke tegenslag had, zat De Bot bepaald niet stil. Zo ging hij in de Biesbosch op zoek naar een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog, deed hij onderzoek naar een opmerkelijke kerkklok in de toren van Hank en organiseerde hij tentoonstellingen en de dorpsquiz.

Ook zette De Bot zich in voor het behoud van Hankse monumenten, zoals de Rattenkeet en de Hillegatsche Sluis. Maar vooral de Brug van Jannezand lag hem na aan het hart. Hij streed voor een historisch verantwoord herstel van deze iconische brug en nam daarbij geen blad voor de mond. De heropening van zijn geliefde brug maakt hij nu niet meer mee.