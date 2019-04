Geitjes brood voeren .... ? Moet je niet doen. Maar wijkagent Ron hoeft zichzelf niet te bekeuren

Wegpiraat (18) moet nieuw rijbewijs alweer inleveren: veroor­zaakt bijna frontale botsing in Sprang-Capelle met 120 km/u in 30-zone

7 april SPRANG-CAPELLE - Een 18-jarige bestuurder is zaterdagavond aangehouden nadat hij bijna een frontale botsing veroorzaakte op de Nieuwevaart in Sprang-Capelle. Hij reed met 120 kilometer per uur in een 30-zone en haalde andere auto's gevaarlijk in. Hij moest zijn nieuwe rijbewijs meteen inleveren.