Gejatte snackmobiel terecht, maar dan heb je ‘m nog niet terug. En die corona helpt ook niet

Veel tegenwind voor Daisy en Kenneth Kivits van de Snackmobiel-Vlijmen. De coronacrisis zorgt voor een zeer forse omzetdaling. Geluk bij een ongeluk is dat hun mooiste frietwagen - gestolen in december 2019 - weer terecht is. Maar de Duitse politie doet moeilijk. Zie 'm dan maar eens terug te krijgen.

Daisy Kivits en haar broer en compagnon Kenneth zijn inmiddels wel gewend aan een beetje crisis. In oktober 2019 werd hun beste frietwagen gestolen in Vlijmen, nog maar 16.000 kilometer op de teller had-ie. Er zat niks anders op dan te gaan sparen voor een nieuwe. ,,We hebben ’m net besteld”,, zegt Daisy. ,,Maar het laatste beetje geld dat we nodig hadden, zouden we nu moeten verdienen.”

Het goede nieuws, de gestolen kar is terecht

Het goede nieuws is dat de gestolen kar - tegen alle verwachtingen in - nog boven water is gekomen. ,,Hij stond in Duitsland, ergens bij Berlijn. Iemand had de leverancier gebeld met een vraag over de frietoven die kapot was.”

Maar daarmee hebben ze hun paradepaardje nog niet terug, want de juridische molens bij onze Oosterburen malen met de spreekwoordelijke gründlichkeit. ,,Het ís onze kar, ik herken hem aan allerlei details. Alleen zijn alle serienummers veranderd. De politie doet moeilijk, dat moet allemaal uitgezocht worden.”

Quote Het ergste is dat alle evenemen­ten afgeblazen zijn ... verjaarda­gen, communies, bruiloften, motorcros­ses, de trekker­trek. Dat valt nu allemaal weg Daisy Kivits , Snackmobiel Vlijmen

Ondertussen hakt die corona er goed in bij broer en zus Kivits. ,,We hebben één vaste staanplaats en een zaak in Den Bosch. Mensen blijven heus wel friet eten, met alle RIVM-regels is dat nog wel te regelen. We zijn aanvankelijk van maandag tot woensdag gesloten geweest, maar nu zijn we weer open. Het ergste is dat alle evenementen afgeblazen zijn. We hebben het dan over verjaardagen, communies, bruiloften, motorcrosses, de trekkertrek. Daar rijden we met onze vier andere karren naartoe. Dat valt nu allemaal weg.”

60 procent omzetverlies