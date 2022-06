Gejuich, knuffels, highfives voor Roparun Team Nieuwkuijk. En tranen

Eerste pinksterdag, iets over halfzes. In een grote feesttent heft Toos van den Brand het Nieuwkuijks volkslied aan. Dat is hét moment waar enkele honderden inwoners reikhalzend naar uit hebben gekeken: Roparun Team Nieuwkuijk, dat zaterdagmiddag iets voor vijven in Enschede is gestart, is gearriveerd. Een luidkeels gejuich barst los. Geliefden vallen elkaar om de nek – in de armen kan niet, er zit een hek tussen. Kleinkinderen worden aangereikt, intens geknuffeld. Highfives over en weer.