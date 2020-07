Gek op cijfertjes over Waalwijk? Bekijk de nieuwe databank

WAALWIJK - Hoeveel inwoners wonen er in Waalwijk? Hoeveel zijn er met pensioen, sporten er of hebben corona gehad? Wie gek is op feitjes kan voortaan bij de gemeentelijke databank terecht: Waalwijk.incijfers.nl.

Om maar meteen een antwoord te geven op bovenstaande vragen: Waalwijk heeft 48.555 inwoners. Bijna 19 procent krijgt aow en heeft dus de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. Ruim 50 procent van de Waalwijkers sport en 186 inwoners hebben het coronavirus onder de leden gehad.

Goed inzicht

Waalwijk investeert in de databank voor zijn medewerkers, aldus een woordvoerder. ,,Op deze manier hebben we inzicht in de meest actuele cijfers. En dat is nodig om goed beleid te kunnen maken.” Een speciaal computerprogramma zorgt ervoor dat de cijfers altijd up tot date zijn en combineert informatie van verschillende bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, het UVW, Kadaster en Duo. ,,Dat scheelt de medewerkers een hoop zoektijd.”

Op de site zijn de meest uiteenlopende cijfers te vinden over onder meer bevolking, wonen, onderwijs, economie, sociale zekerheid en duurzaamheid.

Spreekbeurt

Waalwijk.incijfers.nl is een openbare databank. En dus ook beschikbaar voor de inwoners van de gemeente zelf. ,,Leuk als iemand graag feiten over zijn woonplaats bij de hand heeft”, zegt de woordvoerder. ,,Of handig voor leerlingen die bepaalde informatie nodig hebben voor een spreekbeurt of presentatie.”

Gemiddeld is de Waalwijker bijvoorbeeld 43 jaar oud. 95 procent van alle kinderen krijgt rijksvaccinaties. Drie procent van de inwoners is werkloos, 42 procent heeft zich geregistreerd in het donorregister en februari was de maand met de meeste misdrijven van het afgelopen jaar.

Quote Halt is een stuk leerzamer dan een boete. Wij verwijzen jongeren liever door voor een alternatie­ve straf. woordvoerder gemeente Waalwijk

Veel jongeren naar Halt

Opvallend is dat Waalwijkse jongeren vaker dan gemiddeld worden doorverwezen naar Bureau Halt. Volgens een woordvoerder van Waalwijk doet de gemeente dat bewust. ,,Halt is een stuk leerzamer dan een boete. Een boete kan bovendien leiden tot een aantekening op je strafblad, wat het voor jongerenweer lastig kan maken om bijvoorbeeld een stageplek te krijgen. Wij verwijzen jongeren dus liever door Halt voor een alternatieve straf.”