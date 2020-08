Gek op schoenen en leder? Schoenenmuseum Waalwijk zoekt directeur

Twee snelheids­dui­vels zijn rijbewijs kwijt na overtredin­gen bij Waalwijk

12 augustus WAALWIJK - Twee hardrijders zijn dinsdagmiddag aan de kant gezet in de buurt van Waalwijk. De een reed 170 kilometer per uur op de Midden-Brabantweg in Waalwijk, de ander ging met 168 per uur over de A59 bij Sprang-Capelle.