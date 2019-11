Geld ingezameld voor Q-koortspatiënten als Emma (8): ‘Zodat lotgenoten een goede toekomst krijgen’

Emma van der Pluijm (8) lijdt al meer dan de helft van haar leven aan het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Het meisje kan niet elke dag naar school, is vaak moe en kent aaneengesloten periodes met veel pijn. Hoe Emma de infectieziekte opliep, is niet bekend. In de buurt is een geitenboerderij en in de omgeving zijn schapenbedrijfjes. En dan is er nog de Biesbosch. Bovendien kan de bacterie zich via de lucht verspreiden over afstanden van 10 kilometer.