‘Geld maak je eerder met geld dan met noeste arbeid’

Drunenaren starten Tik­kie-ac­tie voor horeca: ‘We willen wat terug doen’

11 maart DRUNEN - Drunen zonder horeca. De werkgroep evenementen van stichting Dwergonië moet er niet aan denken dat horecaondernemers in het dorp failliet gaan vanwege de coronamaatregelen. De werkgroep is een Tikkie-actie gestart onder het mom: ’n Pilske voor de horeca. ,,Als iedereen nu eens een knaak overmaakt, dan hebben we straks een mooi bedrag”, zegt Jan van der Sanden van de werkgroep.