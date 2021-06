Geld ontbreekt voor wilde plannen in Heusden, voorzichtigheid blijft troef

VLIJMEN - Heusden gaat volgend jaar weinig nieuwe dingen doen, laat staan dat er wilde plannen op stapel staan. Daarvoor ontbreekt simpelweg het geld. ,,Maar wat echt niet kan wachten, dat gaat wel gebeuren. En we gaan niet bezuinigen of voorzieningen afbreken", zegt wethouder Mart van der Poel.

De boodschap is in feite, 'we gaan zorgen dat alles blijft lopen zoals het loopt’. ,,En dat is eigenlijk best goed", vindt Van der Poel. In de Voorjaarsnota nemen burgemeester en wethouders een voorschot op de definitieve begroting voor 2022 en verder, die eind dit jaar wordt vastgesteld.

Nu wordt 2022 een bijzonder jaar, vanwege de raadsverkiezingen. En wie weet hoe het politieke landschap er daarna uitziet. ,,We willen niet over ons graf heen regeren.” Met andere woorden: het is na maart volgend jaar aan een nieuwe coalitie om grote keuzes te maken.

Écht nodig

Er lagen overigens best wat wensen, maar die hebben het voorlopig niet gehaald. Het geld ervoor ontbreekt en er zijn te veel onzekerheden. Door welke plannen een streep is gezet wil Van der Poel het niet zeggen. ,,Maar we hebben geen plannen geschrapt waardoor nu opeens alles in de soep loopt.”

Heeft Heusden dan helemaal niets nieuws in petto voor 2022 en verder? Dat dan weer wel. Enkele zaken kunnen volgens het college echt niet langer wachten. Vooral als het gaat om de aanpak van ondermijning, om de controles en het toezicht op bedrijven en de uitvoering van het beleid over kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Verder staat geld klaar voor bijvoorbeeld versteviging van bermen, onderhoud en vervanging van bomen.

Nog geen prijskaartje

Volledig scherm wethouder Mart van der Poel © Paul Engelkes/gemeente heusden Los van de pas op de plaats, noemt Heusden wel vast wat plannen die in de pijplijn zitten, maar waaraan voor volgend jaar nog geen prijskaartje hangt. Zoals het mogelijk verdwijnen van de ambtenaren uit het gemeentehuis in Drunen, verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar De Voorste Venne, de huisvesting van verschillende scholen, de toekomst van de lokale omroep, plannen rond sportpark De Schroef (Drunen) en De Hoge Heide (Vlijmen), de bouw van een sportzaal in De Grassen in Vlijmen. Misschien dat over sommige plannen in de loop van het jaar meer financiële duidelijkheid ontstaat.

De kans is groot dat gemeenten meer geld vanuit het Rijk gaan krijgen. Maar daarmee wil Heusden zich niet rijk rekenen. Nog niets is zeker, ook niet over de verdeling van dat extra rijksgeld. Zoals ook de gevolgen de coronapandemie op de uitgaven van de gemeente onzeker zijn. Wel krijgen de gemeenten volgend jaar extra geld voor jeugdhulp. ,,Hoewel daar extra uitgaven tegenover zullen staan", tempert Van der Poel al te veel optimisme.

Niet rijk, niet arm

Niet rijk rekenen dus, maar ook niet arm rekenen, vindt Van der Poel. Zo houdt Heusden elk jaar een flink bedrag over, als alle mee- en tegenvallers tegen elkaar zijn weggestreept. ,,We begroten zo reëel mogelijk, maar het blijft altijd een beetje wichelroede lopen.”

Voor 1,4 miljoen euro niet uitgevoerd. 'Maar niets waarvan half Heusden overstuur zal zijn’ VLIJMEN - Heusden heeft vorig jaar onderaan de streep bijna 4,7 miljoen euro overgehouden. Deels komt dat doordat plannen niet (helemaal) zijn uitgevoerd. Vertaald in euro’s gaat het hierbij om ruim 1,4 miljoen euro. Dit geld is doorgeschoven naar dit jaar, zodat de vertraagde plannen alsnog uitgevoerd worden. Volgens wethouder Mart van der Poel (financiën) zijn er geen zaken blijven liggen of doorgeschoven waarvan ‘half Heusden overstuur zal zijn’. Mee- en tegenvallers Daarnaast hield de gemeente nog eens bijna 3,3 miljoen euro ‘gewoon’ over: het ene project valt duurder uit, het andere goedkoper uit dan gedacht. Het gaat dan om een waslijst aan zaken. Dat geld gaat naar de Heusdense spaarpot, de algemene reserve. Zo’n jaarlijks overschot is niet nieuw, Heusden houdt al jaren geld over. Is het dan wel nodig dat Heusden vooraf regelmatig de hand op de knip houdt? Maakt Heusden steevast vooraf wellicht verkeerde inschattingen? Volgens Van der Poel is dat niet het geval. ,,Het komt steeds door andere oorzaken. We begroten niet structureel te laag.”