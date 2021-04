Geld verdienen met lucht. Wie wil dat nou niet

WASPIK - Band op Spanning controleerde op de parkeerplaats van het Dorpsplein in Waspik gratis de bars in de autobanden. Met lucht valt voor de automobilist nog veel geld te verdienen.

De banden van zijn Seat Ibiza zijn bij Tom van Riel in goede handen. Zij hoeven niet te vrezen voor extra slijtage, of - erger nog - een klapband doordat het rubber te weinig met lucht is gevuld. ,,Eens per maand even controleren”, zegt Van Riel, die zijn auto deze zaterdag op het dorpsplein in Waspik heeft geparkeerd voor de wekelijkse boodschappen. ,,Pas is de auto nog in de garage geweest.” Daar moeten ze er verstand van hebben. En dat blijkt ook als Roland Broos, medewerking van Band op Spanning de autobanden heeft gecontroleerd. ,,Het ziet er netjes uit.”

Quote Een juiste bandenspan­ning bevordert de verkeers­vei­lig­heid Roland Broos

Met twee collega’s controleert Broos gratis de bandenspanning. De kosten worden door de gemeente Waalwijk betaald, een bijdrage om zo het bewustzijn van de automobilist te bevorderen. Ga maar na: een juiste bandenspanning kost minder energie, hetgeen ook beter uitpakt voor de CO2-uitstoot. Broos: ,,Komt nog bij dat het de verkeersveiligheid bevordert.”

Om de bars in de banden af te meten, maakt de Kaatsheuvelnaar gebruik van een aangepast steekwagentje, waarop een gasfles staat met perslucht. Erbovenop een laptop. ,,Ik moet van alle automerken natuurlijk wel weten wat de juiste bandenspanning is.”

‘Vier keer per jaar oppompen’

Na het bijvullen krijgt iedereen een kaartje mee. Daarop staat hoeveel je per kwartaal aan brandstof en CO2-uitstoot bespaart. En - dat is voor de meeste mensen erg interessant - wat dat uiteindelijk financieel oplevert. ,,Hebben ze een veel te lage druk, scheelt je dat toch zo’n zeventien euro in de drie maanden.”

Zijn advies: ,,Pomp minimaal vier keer per jaar de banden op. Trouwens, dan kun je ze ook veel langer gebruiken. Het levert echt geld op.”

Gratis bandenpompstations

Onderzoek wijst uit dat Band op Spanning voor een vijfde deel van de auto’s als geroepen komt. Broos: ,,Soms zijn ze te laks, soms te zuinig. Bij tankstations willen ze geen euro betalen, uiteindelijk zijn ze dus veel meer geld kwijt.”

Een oplossing zou kunnen zijn: gratis bandenpompstations. ,,Die hebben we al op 120 plekken in Nederland geplaatst.” De gemeente Waalwijk heeft er nog geen. ,,Een halfjaar geleden waren we in Waalwijk zelf, nu hier, volgende week zaterdag in Sprang-Capelle. Bij een collega is al geïnformeerd wat de beste plek voor zo’n station zou kunnen zijn. Kennelijk is de gemeente ermee bezig.”