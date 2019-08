Bij het graf Nog altijd respect voor commandant Jan van der Putten uit Drunen

13 augustus DRUNEN - Er breekt in een huis brand uit. Een man vliegt de ladder op, met een bandweerslang in zijn hand. Logisch? Ja, voor een brandweerman wel. Maar niet als je een gewone burger bent, dus geen brandwerend pak draagt of helm. Laat staan dat je enige opleiding hebt genoten hoe een fik te blussen, waarbij de veiligheid van jezelf niet in het geding komt.