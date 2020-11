Geluk voor leerlingen Dromenvanger: ze hoeven niet te verhuizen; pech voor Leilinde: zij wel

OUDHEUSDEN - De leerlingen van De Dromenvanger in Oudheusden hebben geluk: ze blijven tijdens de nieuwbouw van hun school gewoon in hun vertrouwde gebouw zitten. De Leilinde daarentegen verhuist tijdens de nieuwbouw naar Wijk en Aalburg. De gemeente Heusden bespaart hiermee enkele tonnen.

Een deel van die besparing wordt geïnvesteerd in het nieuwe schoolgebouw. De Dromenvanger en De Leilinde, naast elkaar gevestigd aan de Kasteellaan in Oudheusden, krijgen alle twee nieuwbouw. Ze komen onder één dak, op hun huidige locatie. Naar verwachting starten de werkzaamheden over ongeveer een jaar en duren ze zo'n anderhalf jaar.

Tijdelijke huisvesting wel even een dingetje

De tijdelijke huisvesting van de scholen was nog wel even een dingetje. Noodunits kosten volgens wethouder Mart van der Poel (onderwijs) al snel zo'n zes ton per school. ,,Dat vonden zowel wij als de school veel geld.”

Voor beide scholen is nu een alternatief gevonden. De Leilinde, school voor speciaal basisonderwijs, neemt tijdelijk intrek in enkele leegstaande lokalen van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Deze school voor voortgezet onderwijs valt onder hetzelfde bestuur. Heusden betaalt 1,5 ton aan huur en kosten voor enkele aanpassingen aan het gebouw.

Leerlingenvervoer

Daarmee is de kous nog niet helemaal af, aangezien veel van de leerlingen van De Leilinde gebruikmaken van leerlingenvervoer. ,,Zo'n dertig procent van de kinderen komt uit de gemeente Altena, voor hen wordt de afstand dus korter", aldus Van der Poel. Een klein aantal leerlingen uit de gemeente Waalwijk moet tijdelijk de Heusdense brug over.

Dat geldt ook voor de leerlingen uit Drunen en Vlijmen die met het leerlingenvervoer naar school komen. Leilinde-leerlingen uit Oudheusden krijgen leerlingenvervoer aangeboden. Het kost de gemeente Heusden al met al 50.000 euro.

Meer voeten in aarde

De tijdelijke oplossing voor De Leilinde levert Heusden dus een besparing op van zo'n vier ton. Het vinden van een oplossing voor basisschool De Dromenvanger, onderdeel van Scala, had meer voeten in aarde. De lege noodlokalen bij de Olaf Palmeschool in Drunen zijn geen optie, omdat daar te veel aan opgeknapt moet worden; deze worden gesloopt.

Volledig scherm Wethouder Mart van der Poel. © Paul Engelkes/gemeente heusden Uiteindelijk is ervoor gekozen de leerlingen, samen met speelzaal en BSO, gewoon in hun vertrouwde Dromenvanger te laten. Dat kan, omdat de nieuwe school wordt gebouwd op de plaats van De Leilinde, die daarom als eerste wordt gesloopt.

Hiermee bespaart Heusden dus de volle zes ton voor De Dromenvanger. Wel is afgesproken dat een deel van de uitgespaarde kosten geïnvesteerd mag worden in het nieuwe schoolgebouw.

,,We hebben nog niet afgesproken hoeveel en we willen van tevoren weten waaraan het wordt besteed", aldus Van der Poel. ,,In een gebouw blijven dat slecht is, vergt iets van de school. Daar mag best iets tegenover staan.”