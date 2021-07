Gemeente Loon op Zand beslist donderdag: zelfstandig blijven of toch niet?

Politieke partijen lieten vorige maand al doorschemeren dat wat hen betreft ‘zelfstandig blijven het uitgangspunt is.’ Duidelijk moet dan nog wel worden hoe de gemeente dat gaat doen. Loon op Zand is klein, heeft niet veel vet op de botten en de wereld wordt alleen maar ingewikkelder. En dat betekent dat kleine gemeenten niet altijd voldoende kennis in huis hebben.

Loon naar Tilburg

De politiek mag dan eensgezind zijn, inwoners zijn dat niet. Vooral in het kerkdorp Loon op Zand wonen inwoners die het liefst bij Tilburg willen horen. Volgens de inwoners is de gemeente te klein voor het vele werk en staan medewerkers onder druk.

De initiatiefgroep Loon naar Tilburg wilde donderdag nog één keer van zich laten horen tijdens de raadsvergadering, maar inspreken mag niet van de gemeente Loon op Zand. Volgens woordvoerder Jan van Gompel is de initiatiefgroep verbijsterd. ,,Zo’n belangrijk onderwerp. En wij krijgen geen gelegenheid om mee te praten.”

Volgens Loon op Zand is dan niet juist. Loon naar Tilburg heeft 10 juni tijdens de opiniërende raad haar zegje al kunnen doen. ,,Het is de gebruikelijke procedure. Inwoners krijgen bij elk agendapunt de kans om een keer in te spreken. En dat is ook gebeurd. De initiatiefgroep heeft tijdens de vorige raadsvergadering al ingesproken.”

Extra mogelijkheid

De gemeente snapt wel dat het agendapunt van donderdag belangrijk is voor veel inwoners. ,,Daarom hebben we voor deze keer een extra mogelijkheid gecreëerd. Inwoners kunnen de raad via de griffier nog schriftelijk een boodschap sturen.”

Voor de initiatiefgroep Loon naar Tilburg is dat niet genoeg. ,,We zijn teleurgesteld. De politiek heeft altijd de mond vol over burgerparticipatie en inwoners betrekken bij besluiten. En nu mogen we een brief sturen.”

Quote De politiek heeft altijd de mond vol over burgerpar­ti­ci­pa­tie en inwoners betrekken bij besluiten. Maar nu kunnen we een brief sturen. Jan van Gompel, initiatiefgroep Loon naar Tilburg

Opsplitsen?

Bureau Berenschot heeft verschillende scenario’s geschetst voor de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand. Herindeling (daarbij gaat Loon op Zand op in een andere gemeente), de gemeente opsplitsen (bijvoorbeeld Kaatsheuvel naar Waalwijk, De Moer naar Dongen en Loon op Zand naar Tilburg), meer samenwerken met andere gemeenten of zelfstandig blijven.