Gemeente over overlastgevende jeugd in Andel: ‘Alleen straffen heeft geen zin’

De gemeente Altena vindt dat alleen straffen uitdelen aan overlastgevende jeugd in Andel geen zin heeft. ,,Hier is vooral ook zorg nodig”, laat de burgemeester in een schriftelijke reactie weten.

Besmeurde auto’s, eieren tegen de ramen, enorme scheldpartijen op straat. Andel is al jaren in de greep van een groep overlastgevende jongeren. Inwoners zijn bang, voelen zich niet veilig in hun eigen huis en dreigen nu het recht in eigen handen te nemen. Volgens velen is er sprake van terreur.

Voorbeelden zijn er volgens een Andelnaar, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven, genoeg: jongeren met capuchons die zich ‘s avonds in tuinen van inwoners begeven, op ramen bonken, benzine op straat in brand steken en roepen dat er huizen aan gaan, zwaar vuurwerk over schuttingen gooien als bekend is dat er honden wonen die bang zijn voor knallen, vrouwen die voor ‘kankerhoer’ worden uitgemaakt. ,,Ze durven de straat niet meer op. Dit is geen kwajongenswerk meer, maar terreur. Deze intimidaties dringen heel diep de huizen in.”

Intimiderend gedrag

Reden voor de VVD om bij de gemeente aan de bel te trekken en vragen te stellen. Het CDA deed dat ook al in 2018, maar de intimidaties en overlast zijn volgens bewoners nog altijd niet gestopt.

De gemeente zegt de ernst van de situatie te kennen. ,,Een groepje minderjarige jongeren zorgt voor overlast in Andel. Inwoners voelen zich niet prettig bij het soms intimiderende gedrag van deze kinderen. Dat gedrag moet stoppen.”

De gemeente zegt samen met politie, jongerenwerkers, boa’s, scholen, zorgpartners en met Bureau Halt, om deze minderjarigen op het goede spoor te krijgen. ,,Maar het is zowel een vraagstuk over openbare orde als een zorgvraagstuk. Daarom moeten we samen voor ogen houden dat in deze situatie alleen straffen geen zin heeft. Hier is vooral ook zorg nodig. En daar zetten we op in.”