GemeenteBelangen Loon op Zand opzij gezet vanwege gebrek aan kwaliteit en visie: ‘Kiezersbedrog’

Van familie hoefde opa die kleindoch­ter (7) verkracht­te de cel niet in, maar rechtbank geeft langere straf dan geëist

BREDA/SPRANG-CAPELLE – De moeder van een 7-jarige meisje dat door haar 62-jarige opa uit Sprang-Capelle is verkracht vroeg de rechtbank in Breda om geen celstraf meer te geven. De rechtbank was het daar niet mee eens en legde zelfs een hogere straf op dan geëist: achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

15 april