Gemeentelijke erepenning voor Kaatsheuvelnaar Gerben Burgmans

Sleeuwijk­se school wisselt kerstvie­ring in voor sponsor­loop: ‘Past perfect bij de kerstge­dach­te’

9 december SLEEUIJK - De traditionele kerstviering op vmbo de Schans in Sleeuwijk krijgt dit jaar een iets andere invulling: de 258 leerlingen lopen met docenten 8,5 kilometer voor het goede doel. Dit als onderdeel van de actie van Serious Request. De docent Nederlands op de Schans, Nienke de Graaf (28), is enthousiast. ,,Het is een mooie manier iets voor een ander te kunnen doen.’’