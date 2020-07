Gemeenten: vooralsnog geen mondkapjesplicht op drukke plekken in De Langstraat

video Man (27) in been gestoken bij ruzie in Waalwijk

12:45 WAALWIJK - In een pand aan de Hugo de Grootstraat in Waalwijk is dinsdagavond een 27-jarige man uit Letland in zijn been gestoken. De verdachte, een 30-jarige landgenoot van het slachtoffer, sloeg aanvankelijk op de vlucht, maar werd een poos later aangehouden.