Genderen snakt naar huizen, maar weer grote teleurstelling bij project Genderen-Zuid

GENDEREN - Een onaangename verrassing, noemde het college van de gemeente Altena het terugtrekken van Bouwlinie en Almbouw uit de woningbouwontwikkeling in Genderen-Zuid. In het dorp Genderen zelf vinden ze het woord ‘onaangenaam’ maar zwakjes uitgedrukt.

,,Het is bij ons als een zeer grote teleurstelling ervaren”, verwoordt dorpsraad-voorzitter Gertjan Bax. ,,Wij hebben het gevoel dat we nu weer terug op nul zijn. We zien het somber in en nieuwbouw is zo bitterhard nodig.”

Het uitblijven van nieuwbouw in Genderen heeft tot gevolg dat de leefbaarheid in het gedrang komt. Het heeft zijn weerslag op bijvoorbeeld het kerkelijk- en verenigingsleven. ,,De kerken, de verenigingen en de school lopen allemaal terug. Onze jeugd wijkt voor een woning nu uit naar buiten Genderen. Daardoor is er ook sprake van vergrijzing. Ook voor de ouderen wordt er niets gebouwd en daardoor komt er ook niets vrij voor de jongeren”, zegt Bax.

Quote Onze jeugd wijkt voor een woning nu uit naar buiten Genderen. Daardoor is er ook sprake van vergrij­zing Gertjan Bax, Voorzitter Dorpsraad

Een actievere rol richting de gemeente Genderen is vanuit de gemeente een pre, vindt Bax. ,,Bijna overal in elke kern van Altena wordt er gebouwd behalve in Genderen. Zelfs in een klein dorp als Drongelen. En kijk eens naar Andel wat daar neergezet wordt. Overigens had de voormalige gemeente Aalburg waarschijnlijk ook een actievere grondpolitiek moeten voeren.”

Snakken naar nieuwbouw

Voorstander voor een actievere grondpolitiek is ook Arno Bouman (CDA-raadslid en inwoner van Genderen). ,,Dat zou Altenabreed moeten gebeuren. We moeten veel meer zelf de regie nemen en houden”, ventileert Bouman. Hij vindt het ook teleurstellend dat Bouwlinie en Almbouw zijn afgehaakt. ,,Hierdoor loopt het project weer veel vertraging op. Genderen snakt naar nieuwbouw.”

Het bestuur van de Genderense dorpsraad hoopt nu dat er snel spijkers met koppen worden geslagen. Dat er binnen afzienbare tijd met andere projectontwikkelaars resultaat wordt geboekt. ,,En dat daarna het bestemmingsplan technisch geregeld wordt. Een versnelde procedure moet kunnen”, vult Bax nog aan.

Risico's

Op de locatie aan de zuidzijde van de Kerstraat komen in eerste aanleg zeventig woningen. Bouwlinie (Bazalt) en Almbouw waren al enige tijd in onderhandeling over het verwerven van de gronden aan de zuidzijde. Maar beide partijen hebben zich teruggetrokken omdat de ontwikkeling voor hen te veel risico’s brengt en onvoldoende aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen, blijkt uit het persbericht.

Inmiddels heeft de VVD-fractie bij het college om opheldering gevraagd over de woningbouwplannen in Genderen Zuid en Op ’t Loev in Woudrichem. De VVD-fractie diende dan ook een verzoek in voor een extra vergadering van de gemeenteraad.

