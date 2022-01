Genieten tijdens de Nationale Tuinvogeltelling in Drunen: maar overvliegers tellen niet mee

Toen ze aankwam, vlogen er allerlei vogels op, vertelt Anita van Arem uit Drunen. ,,Maar ik kon niet zien wat het waren.” Waarschijnlijk waren het houtduiven, zegt ze. Van Arem wijst naar de boerenkoolstronken. De toppen met jonge bladeren zijn eruit gepikt.

Verstopt

De Samentuin in Drunen ligt goed verstopt aan het eind van een zandpad, omzoomd door bomen en struiken. De vogels krijgen in deze tuin ruim baan. Vandaag zitten ze vooral op de komposthopen, in de dichte struiken en onder de houtwal. ,,In de zomer komen ze af op bessen en aardbeien, insecten, wormen en ander klein spul. In het najaar weten ze de hazelaars en de appelbomen in het voedselbosje goed te vinden.” In de ecologische tuin worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. ,,De dieren kunnen hier veilig foerageren.”

Extra voer

In haar eigen dichtbegroeide tuin telde Anita gisteren, ondanks het winderige weer, vijf soorten tuinvogels. Dankzij het extra voer, zoals vetbollen en vogelpindakaas, is het daar meestal een drukte van belang. Vandaag is het heel anders. Eigenlijk zou ze wel een verrekijker kunnen gebruiken. De samentuin is te groot om vanuit één plek te overzien. Maar zo fanatiek is Van Arem nou ook weer niet. ,,Het is gewoon leuk om wat vogels te herkennen en te kijken naar hun gedrag.” Een meditatief moment, vindt ze. ,,Ik geniet van de vogelgeluiden om me heen.”

Helaas tellen de vogels die je alleen hoort niet mee. Toch valt het resultaat deze zondag niet tegen. Behalve mezen en twee merels ontdekt Van Arem een winterkoninkje, een roodborst en een gaai. De buizerd die boven haar hoofd cirkelt valt helaas buiten de telling.

Meedelen in de oogst

Deze zondag is het rustig vogels tellen, binnenkort moet er weer hard worden gewerkt in de Samentuin. De knotwilgen die binnenkort gesnoeid gaan worden, vallen op. Voor en achter in de diepe tuin bevinden zich kleine waterpoeltjes. Rijen bedden liggen te wachten op het voorjaar. Dan worden ze weer ingezaaid. ,,We werken hier met vijftien vrijwilligers en we kunnen er nog wel een paar gebruiken”, merkt Van Arem op. ,,We vragen een kleine jaarlijkse bijdrage om de pacht van de grond te kunnen betalen. Daar krijg je de buitenlucht en veel gezelligheid voor terug. En je deelt natuurlijk mee in de oogst.”