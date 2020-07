Genieten van Drunense zonnebloemen, zomer én winter

DRUNEN - Els Vissers - Van Heist teelt snijzonnebloemen die ze in haar stalletje aan de Duinweg in Drunen verkoopt. Bestrijdingsmiddelen komen er niet aan te pas, maar veel werk is het wel om het veld in ere te houden.

Sunrich Orange. Als je zo heet, zou je als zonnebloem denken dat je volop van de zon mag genieten de geeloranje bloemblaadjes zich eenmaal ontvouwen. Maar dan moet je niet op het land van Els Vissers - van Heist staan, gelegen aan de Duinweg in Drunen. Met een snoeimes maakt ze korte metten met het ontluikende geluk van haar Sunrich Oranges. Uiteindelijk komen ze wel degelijk tot hun recht, in een vaas ontpoppen ze zich tot zonnetjes in huis.

Vissers (54) is nagenoeg elke dag met haar hond Nero en een tractor met aanhangwagen te vinden op haar veld van dik 1500 vierkante meter met snijzonnebloemen. Eenmaal gekortwiekt zet ze de stengels in een bak lauwwarm water, aangelengd met suiker en een chloortablet om de conditie te waarborgen. “Het is fijn om hier te zijn, ik geniet van de natuur en van mijn zonnebloemen.”

En en passant van haar pompoenen. Vanaf half augustus liggen die naast de zonnebloemstokken in het onbemande stalletje aan de Duinweg 52. Een mooie locatie: er komen een paar fietspaden bij elkaar. "Ik houd er best wel een centje aan over."

Werk

En dat mag ook wel: er komt veel werk bij kijken. "Half maart begin ik met voorzaaien, in een kas. Daarna worden ze uitgeplant. Elke week zo'n 750, dan kan ik vanaf half mei elke week tot eind augustus oogsten." Achter de witlofkwekerij die haar man Ron runt - Els werkt ook nog twaalf uur per week bij de trombosedienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis - groeien ook zonnebloemen.

,,Die grond is anders. Hier zandgrond, ideaal voor een zonnebloem. Achter ons bedrijf hebben we de klei van de witlofwortels op ons land gereden. Daardoor is die grond vettiger geworden, natter. Dus hebben die zonnebloemen eerder last van schimmel. Ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen, vanwege het milieu. En het is natuurlijker. Dus moeten we maar hopen dat die zonnebloemen er doorheen groeien. Dit jaar is dat goed gelukt, want het was vooral zonnig."

Vooraan staat een andere soort zonnebloem, eentje waar vogels verzot op zijn vanwege de pitten. Els niet. "De snijzonnebloemen hebben geen stuifmeel, deze heel veel. Maar daar ben ik allergisch voor. Dus bemoei ik me er niet veel mee." Toch heeft ze er een aantal geplant. De oogst gebruikt ze in de winter. "Leg ik er thuis een paar op de dam. Allerlei vogels komen erop af, vind ik fantastisch. Zit ik daar lekker door mijn verrekijker naar te turen."