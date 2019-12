Genoeg invalidenparkeervakken in Waalwijk ... als je het centrum kunt halen

COLUMN ‘Lijden om lijden te verlichten. Ik vind zulk Jezusge­drag bizar’

8 december Of Maarten van der Weijden een goed gemeenteraadslid is? In een Facebookfilmpje legt hij uit dat hij graag lagere belastingen wil. En ons belastinggeld in ieder geval zo goed mogelijk wil besteden. Aan het eind van de dag is hij het liefst lekker thuis.