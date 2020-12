Gerben Burgmans verlaat Loonse politiek: Anthony Maas volgt hem op

Loon op Zand vraagt minister om hulp: ontheffing voor basis­school De Start

12:21 DE MOER - Loon op Zand roept de hulp in van onderwijsminister Arie Slob. Basisschool De Start in De Moer wordt met opheffing bedreigd omdat de school al een paar jaar te weinig leerlingen heeft. Als De Start volgend jaar 1 oktober niet minimaal 23 leerlingen heeft, is het over en uit. Alleen de minister kan dan nog ontheffing verlenen.