Gerechtshof spreekt zich nog niet uit over doorsteek centrum Waalwijk

WAALWIJK - Nog altijd is er geen uitsluitsel over de doorsteek tussen de Grotestraat en de Taxandriaweg in Waalwijk. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de uitspraak in de slepende zaak tussen de familie Sebregts en de gemeente Waalwijk voor zich uitgeschoven. Waarom maakt het gerechtshof niet bekend. Ook de gemeente Waalwijk zegt geen idee te hebben. ,,Volgens onze advocaat is de uitspraak zonder opgaaf van reden uitgesteld.” De uitspraak staat nu gepland op 8 januari.