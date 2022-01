Gereformeerde Gemeente Veen op weg naar nieuwe kerk; kosten vier miljoen euro

Het was eigenlijk de bedoeling dat met het afbreken van de oude kerk in het voorbije najaar zou zijn begonnen. ,,De aanbesteding heeft even op zich laten wachten. Er moesten nieuwe berekeningen gemaakt worden omdat de materiaalprijzen sterk gestegen waren”, vertelt scriba Henk Duijster over het uitstel. ,,Het is de bedoeling dat we het oude gebouw tussen 26 februari en 12 maart afbreken. Dan is het voorjaarsvakantie en zijn we de nabijgelegen school ook niet tot last.”

