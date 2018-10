Gerenoveerde De Voorste Venne in Drunen officieel geopend

Langer uitgaan? Nee, Waalwijk houdt het bij 3.00 uur

16:44 Het is slecht nieuws voor horeca-ondernemers die ‘s nachts graag langer open willen. Waalwijk houdt vast aan een sluitingstijd van 3.00 uur. Sterker nog, de gemeente scherpt de regels aan. Ondernemers kunnen ook geen speciale ontheffing meer krijgen om tot 4.00 uur open te blijven. Burgemeester Nol Kleijngeld ziet geen reden voor langere avondjes uit in Waalwijk. Hij vraagt zich ook af of wat voor uitgaanspubliek je precies trekt als je de openingstijden verruimt. ,,Het is prima zo.”