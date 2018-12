GIESSEN - Fort Giessen is donderdagmiddag 27 december geopend voor het publiek, van 14.00 tot 16.00 uur. Het onlangs gerestaureerde fort is door het Brabants Landschap ontwikkeld tot een belangrijke kenniscentrum over de Eerste Wereldoorlog.

Zo is er een permanente tentoonstelling ingericht over de mobilisatieperiode 1914-1918 in het Land van Heusden en Altena. Bij de speciale expositie zijn er authentieke voorwerpen uit de streek te zien.

Soldaten

Bezoekers kunnen ook twee films bekijken: een introductiefilm over het fort als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en een film over het leven van burgers en soldaten tijden de mobilisatieperiode in het Land van Heusden en Altena.

Entree: 2 euro.