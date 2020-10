Gerrit bouwde een huis waar hij samen met Johanna oud in kon worden

Gerrit is geboren en getogen in Sprang-Capelle. Johanna kwam in Geertruidenberg ter wereld en groeide op in Raamsdonk. Ze kregen samen vijf kinderen, waarvan één zoon en vier dochters.

Na jaren voor een baas te hebben gewerkt begon Gerrit in 1978 zijn eigen bouwbedrijf dat hij samen met Johanna runde. De kinderen werden al op jonge leeftijd ingezet. Dat hoorde erbij. En bovendien deden ze het met plezier. Toen Gerrit zestig was, gaf hij het stokje over. Maar niet voordat hij nog één keer zijn handen kon laten wapperen. Hij verbouwde voor de allerlaatste keer een huis om er zelf in te kunnen wonen en er samen met Johanna oud te kunnen worden. Inmiddels heeft hij het bouwen ingeruild voor een andere grote passie: zijn tuin. De hele buitenboel wordt iedere week tiptop in orde gemaakt. Johanna zingt graag en zwemt iedere week een paar baantjes.