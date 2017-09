Gerrit praat niet met de doden op het kerkhof

SPRANG-CAPELLE - Elke dag loopt hij rond op een kerkhof vol dode bekenden. Om daar tegen te kunnen, moet je broodnuchter zijn. En dat is Gerrit Verhagen, beheerder van de openbare begraafplaats in Sprang-Capelle.,,Misschien is het een tic. Maar ik weet bijna iedereen wel te liggen."

Eigenlijk is Gerrit Verhagen (65) uit Sprang-Capelle opgegroeid met de dood. Zijn vader beheerde ruim 25 jaar de openbare begraafplaatsen aan de Heistraat en Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Zelf heeft Gerrit als opvolger er inmiddels 36 jaar opzitten. De begrafenisondernemer was bij hen kind aan huis. ,,Op mijn vijftiende mocht ik al mee. Dan luidde ik de klok; een half uur touwtrekken. Of ik hielp mee graven dicht te gooien. Van de meeste zerken weet ik ook van welke steenhouwer ze zijn."

Gerrit maakt op zijn werk elke dag een dorpswandeling langs de doden. Hij kent hier velen. Kennissen, vrienden, zijn ouders en schoonvader. En ook een paar waar hij gewoon wat minder mee had. Moet kunnen. ,,Voor mij zijn ze allemaal gelijk." Groeten, of praten met de doden doet hij niet. Net zo min als dat hij huilend op het kerkhof rondloopt als hij een rotdag heeft.

Accepteren

Een kouwe kikker? Nee, vindt hij niet. ,,Ik ben heel nuchter, een realist. Dat moet wel anders ben je niet geschikt voor dit werk. Ik heb een dochter met het Syndroom van Down. Dat hebben wij meteen mogen accepteren. Ze is nu 27. Een hele bijdehante tante. We hebben heel veel plezier met haar." Maar soms blijft hem iets bij. Zoals bij de begrafenis van die jonge moeder. ,,Ik heb zelf twee kinderen. Hoor ik zo'n kindje vragen ... waar is mama nou? Dat vergeet ik niet. Maar ik laat het wel achter me."

Mensen zeggen weleens tegen 'm dat hij een boek zou moeten schrijven; de stilte regeert op een dodenakker, maar je hoort er veel. Sommige levenden lopen hier met hun ziel onder de arm. ,,Dan zitten ze met iets, ze kunnen er met niemand over praten."