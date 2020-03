Gert Kwekkeboom belicht nieuwbouw Schoenenmuseum

WAALWIJK/TILBURG - Architect Gert Kwekkeboom is woensdag te gast bij BOUWSTOF, de Tilburgse talkshow van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw. Hij gaat tijdens de avond in op het ontwerp voor het nieuwe Schoenenmuseum in Waalwijk.

De in Tilburg opgeleide ontwerper Johan Hanegraaf vertelt tijdens BOUWSTOF over de nieuwste digitale ontwerpmogelijkheden, de mooiste renders en virtueel 3D bouwen. Tiwos-directeur René Scherpenisse van wooncorporatie Tiwos wordt geïnterviewd over sociale segregatie in de Tilburgse wijken.

Architect Gert Kwekkeboom (Civic) spreekt over het ontwerp voor het Nieuwe Schoenenmuseum in de zijvleugel van het voormalige Raadhuis in het centrum van Waalwijk. Via Tourtje Tilburg met Tim bezoekt BOUWSTOF ditmaal Koningsoord in Berkel-Enschot en de moskee aan de Stedekestraat die komende maand in gebruik wordt genomen. Schrijver Martijn Neggers sluit de avond op geheel eigen wijze af. De talkshow begint om 20.00 uur in de Studiozaal van Theaters Tilburg. Er zijn nog enkele tientallen stoelen beschikbaar.

Gastschrijfster