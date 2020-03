Geruisloos einde van Waspiks carnaval

Het werd geen feestelijke stoet door de straten van Maoneblusserslaand, maar een afsluiting van carnaval in mineur. Hoewel: van echte droefenis is op zondagmiddag in de bouwschuur van CV Krekwakwou bij boer Albert Zijlmans geen sprake. Zaterdag werd met zeven man een begin gemaakt met het afbreken van de creatie die gelukkig voor de vereniging wel in Raamsdonk kon rijden.

,,Vandaag zijn we met dertien mensen”, vertelt Femke Meijs. ,,Begin van de week was de teleurstelling echt groot, maar nu weten we inmiddels allemaal hoe serieus de situatie rondom het coronavirus is. De optocht had hoe dan ook niet door kunnen gaan. Dus afbreken en alvast nadenken over de creatie van volgend jaar.”