Gestolen Audi brandt uit in Vlijmen

Organisa­tie afgelast terrasfes­ti­val in Kaatsheu­vel: ‘We hadden juist overal extra goed rekening mee gehouden’

8 augustus KAATSHEUVEL - Een oorverdovende serenade van heggenmussen in plaats van de klanken van Tino Martin. De sfeer op het terrein aan de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel is anders dan eigenaar John van Pas zich had voorgesteld. Drie weekenden feest onder de noemer ‘We are back’ werden op het laatste moment afgelast.