Gestolen snackmobiel van Kenneth en Daisy is terug, maar voordat hij als de hunne aanvoelt ...

Onheil in frietbak­kers­land; brandstich­ting en diefstal

24 december Volop Weltschmerz in de Langstraatse frietbakkerswereld dit jaar; Twee mannen staken in mei de mobiele frietwagen van Jeroen van Iersel in brand. En de frietmobiel broer en zus Kivits werd afgelopen oktober gejat voor de deur van het ouderlijk huis in Vlijmen. Hoe ging het verder?