Gevecht om de kiezer? Het is vooral gemoedelijk, met ijsjes en een polonaise. ‘Mijn stem heeft-ie al’

Waalwijk heeft snel plek voor 86 Oekraïense vluchtelin­gen: opvang in oude school, bedrijfs­pand en woningen

WAALWIJK - Waalwijk ziet kansen om snel 86 vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen. De gemeente wil dat doen in de voormalige Pastoor Kuyperschool, een kantoorgebouw aan de Cartografenweg en (leegstaande) panden in Waalwijk en Sprang-Capelle. Een opvallende plek is aan het Raadhuisplein, midden in het centrum.

12 maart