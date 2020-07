Gewapende overval door meerdere daders op distributiecentrum Bol.com in Waalwijk

Auto erbij om mondkapje te vermijden: dealers zien vraag naar tweede­hands­jes stijgen door coronacri­sis

13:08 De verkoop van nieuwe auto’s kende een flinke dip sinds het uitbreken van de coronacrisis, meldt de Koninklijke RAI Vereniging. Zo werden er in maart 23,4 procent minder nieuwe auto’s geregistreerd dan in maart 2019. Respectievelijk 38.507 tegenover 29.496 exemplaren in 2020. In april was de teruggang nog groter: 15.373 nieuw geregistreerde auto’s. Een daling van 53 procent ten opzichte van april vorig jaar: 32.701.