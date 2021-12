Gewonde bij botsing op Duinweg in Drunen

Opnieuw discussie over buitendijk­se bouw in Woudrichem: ‘Experts geven aan dat het geen goed plan is’

WOUDRICHEM - De stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk (ROHM) in Woudrichem bestempelt buitendijks bouwen als ‘een kortetermijnvisie’. Ze wil van de gemeente Altena weten of die het met haar eens is, nu die nog steeds nadenkt over een alternatief plan voor woningbouw aan de Hoge Maasdijk.

24 november