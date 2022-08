Gewonde bij botsing tussen bestelbusje en bakwagen in Werkendam

Fout Waalwijk jaagt voetbal­club op extra kosten, maar gemeente zweeg daarover in brief: ‘Doet u dat bewust?’

SPRANG-CAPELLE - Een pijnlijke fout van de gemeente Waalwijk blijkt de oorzaak van de maar liefst 233.000 euro die extra nodig is voor de facelift van het sportpark van SSC’55 in Sprang-Capelle. Maar Waalwijk repte daarover met geen woord in een brief die de deur uitging. De club draait deels op voor de kosten.

17 augustus