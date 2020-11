Gewonde bij ongeluk met twee auto's in Nieuwkuijk

RKC Waalwijk: boodschap voor het goede doel

21 november RKC Waalwijk is een actie gestart om geld in te zamelen voor Villa Pardoes, Strohalm, Hospice Francius de Wind en Stichting Samen RKC. Onder de noemer RKCameo zijn trainer, spelers en directieleden beschikbaar om een verjaardagswens, kerstboodschap, nieuwjaarswens of steunbetuiging in te spreken.