Gewonde bij ongeval op A59 bij Sprang-Capelle

UPDATE Uitslaande brand in woning Almkerk, 31-jarige uit Andel aangehou­den

17 februari ALMKERK - In een woning aan de Voorstraat in Almkerk is zaterdagavond brand uitgebroken. Tegen 23.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Korte tijd later werd een 31-jarige man uit Andel aangehouden in verband met de brand.