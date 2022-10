Gewonde door brand op dak bedrijfsloods in haven van Sprang-Capelle

Heusden aarzelt over kiss & ri­de-strook bij school Vlijmen

VLIJMEN - Heusden belooft nog niet op voorhand om bij de Caleidoscoop in de Jan Steenstraat in Vlijmen een kiss & ride-zone aan te leggen. Eerst moet duidelijk zijn of zo'n strook de verkeersveiligheid verbetert.

7 oktober