Gewonde na paardrijden bij stalling in Kaatsheuvel

Dagje Heusden speelt in op behoefte aan groepsuit­jes

15:31 HEUSDEN - Heusden-vesting wordt steeds populairder om in groepsverband te bezoeken. Als bedrijfsuitje, voor families, verenigingen, als manier van teambuilding of om jubilea te vieren. ‘Dagje Heusden’ is bedacht om in deze behoefte te voorzien. Vrijdag was de presentatie in de ‘Huiskamer van Heusden', aan Stadshaven 21.