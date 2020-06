GEWOONop106 krijgt weer lucht: Net open, gedwongen verhuisd, nu weer terug

NIEUWKUIJK - Van opening naar lockdown. De kleinschalige dagbesteding in het Patronaat in Nieuwkuijk is nog maar net geopend als het coronavirus toeslaat. ,,We waren net op dreef en ineens moest alles op slot." Nu de maatregelen wat zijn versoepeld, is er weer wat meer lucht.

Ze waren nog maar net gestart. Leiding en deelnemers waren nog wat aan het pionieren wat betreft het vormgegeven van de indeling en de structuur van de dag. ,,We zochten nog een beetje naar wat we konden betekenen voor de deelnemers en voor Nieuwkuijk", vertelt groepsleider Ilse van Liempd van GEWOONop106, aan de Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk.

Op slot

In het atelier van GEWOONop106 was hard gewerkt en het winkeltje vulde zich met handgemaakte geschenkartikelen. Er was veel belangstelling en nieuwe deelnemers met een lichte tot matige verstandelijke beperking meldden zich aan voor de nieuwe vorm van dagbesteding. Maar zover mocht het door de corona-lockdown niet komen; alle dagbestedingen gingen op 16 maart noodgedwongen op slot.

Het zou zonde zijn de activiteiten en al het werk dat was gedaan voor de opbouw van de dagbesteding verloren te laten gaan. Daarom werd uitgeweken naar het tegenoverliggende Thomashuis. ,,Een welkome afleiding voor de bewoners van het Thomashuis, die een week later in quarantaine moesten door een besmetting bij een familielid.”

Machteloos

,,Onze bewoners hebben duidelijkheid en structuur nodig, maar dat viel in deze periode weg", legt Berna van den Dungen, zorgonderneemster van het Thomashuis Nieuwkuijk én GEWOONop106, uit.

,,De situatie was soms schrijnend, we voelden ons machteloos, het was een periode vol zorgen en onzekerheid. De bewoners werden gescheiden van familie, vaste activiteiten vielen weg. De voortzetting van de dagbesteding van GEWOONop106 bij het Thomashuis gaf onze bewoners weer een doel. Ze konden zich blijven inzetten voor de gemeenschap en er onderdeel van blijven."

Nu de maatregelen wat zijn versoepeld, is er weer wat meer lucht. Dagbesteding GEWOONop106 is, met veiligheidsmaatregelen die zijn genomen, terug in het Patronaat, op nummer 106. ,,We zijn weer volop in bedrijf", zegt Ilse opgelucht. ,,Het winkeltje, dat met een scherm is gescheiden van het werkatelier, is weer aardig gevuld en de mensen weten ons nog steeds goed te vinden."

Toneelzolder

De deelnemers houden van aanpakken, allemaal op hun eigen manier en naar vermogen. De gemeenschappelijke huiskamer is voor 'Efkes Buurten', een lokaal sociaal initiatief, inmiddels weer spic en span.

Ilse van Liempd: ,,Het is erg leuk om te ontdekken wat de deelnemers allemaal kunnen, door ze vooral alles zelf te laten doen. Elk jaar reiken we diploma's uit met de competentie waarin ze uitblinken. Dat moment van trots op iets dat ze zelf bereikt hebben verdienen ze ook."