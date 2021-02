Gezocht: een fijn gezin om even te kunnen spelen

,,Gezinnen waar het tijdelijk even niet zo lekker loopt, kunnen soms wel wat hulp gebruiken”, zegt coördinator Maaike Haan. Vaak is er dan best een gezin in de buurt, of een opa of oma, die willen helpen. Als ze maar zouden weten waar ze nodig zijn. ,,Als Buurtgezinnen brengen we deze partijen bij elkaar”, zegt Haan. ,,Vraagouders en steunouders kunnen zich bij ons melden. Wij koppelen deze gezinnen en kijken dan samen naar welke vorm van steun voor beide gezinnen passend is.”

Middagje spelen

Dat kan heel eenvoudig zijn: ,,Door bijvoorbeeld de kinderen van een gezin een middag op te vangen, samen iets leuks te ondernemen of in het weekeind hulp te bieden. Het doel is dat gezinnen op adem kunnen komen. En kinderen er een plek bij krijgen waar ze lekker even kunnen spelen.”

Buurtgezinnen is voor De Langstraat een nieuw initiatief, maar loopt inmiddels al in 65 gemeenten. ,,Buurtgezinnen is gebaseerd op de gedachte: opvoeden doen we samen. Door elkaar hulp te bieden willen we voorkomen dat problemen in een gezin groter worden.”