Gezocht in Waalwijk: 120 chauffeurs

WAALWIJK - De logistieke sector in De Langstraat kampt nog altijd met een groot personeelstekort. Alleen al in Waalwijk worden 120 chauffeurs gezocht. 15 september staan de vacatures centraal tijdens de Dag van de Logistiek.

Tot grote problemen heeft het nog niet geleid, maar nijpend is het personeelstekort in de logistieke sector wel, zegt Jan Strik, personeelsmanager van De Mandemakers Groep (DMG) in Waalwijk. ,,Er is een tekort aan chauffeurs, magazijnmedewerkers, planners. Alleen al in Waalwijk zijn er op dit moment 120 vacatures voor chauffeurs."

Net als twee jaar geleden staat zaterdag 15 september de Dag van de Logistiek in Waalwijk weer in het teken van de vele vacatures in de sector. Bedrijven presenteren zich, laten zien wat ze doen, geven uitleg over banen en opleidingsmogelijkheden en bij de banenmarkt kan ter plekke worden gesolliciteerd. Daarnaast wil organisator Logistiek Midden-Brabant bezoekers meer inzicht geven over wat werken in de logistiek nu eigenlijk inhoudt. ,,Want we merken dat er nog altijd te weinig kennis is. Veel werkzoekenden weten niet dat er veel verschillende functies in de logistiek zijn binnen alle niveaus. En dat er in de logistieke sector een hele goede boterham is te verdienen."

Goede boterham

De Langstraat alleen al telt momenteel 50 vacatures voor planners. Banen waar een goede mbo- of hbo-opleiding voor nodig is, zegt Strik. ,,Planners zorgen er niet alleen voor dat de vrachtwagens de weg op kunnen. Ook het managen van de warehouses hoort erbij."

Logistiek Midden-Brabant, waarvan Strik bestuurslid is, werkt al jaren hard om jongeren warm te maken voor een baan in de logistieke sector. ,,En dat werkt wel", zet Strik, ,,maar druppelsgewijs." Het aantal leerlingen stijgt en het aantal opleidingen breidt uit. ,,Maar het is nog lang niet genoeg." Met de economie gaat goed, bedrijven groeien en het worden er in De Langstraat ook steeds meer. ,,Tegelijkertijd vergrijst de logistieke sector en gaan er de komende jaren heel wat chauffeurs met pensioen."

Om te voorkomen dat het personeelstekort in de toekomst nog groter wordt, zal er volgens Strik echt fundamenteel iets moeten veranderen. ,,We leiden nog steeds mensen op voor beroepen waar geen banen voor zijn. Dat is zo zonde."

Strik is er voorstander van om scholing meer te reguleren. ,,Als een klas voor een studie waarvoor weinig banen zijn vol zit, maak dan geen tweede klas, maar zet er een stop op. Dan moeten jongeren vanzelf andere keuzes maken."